ジュニア「Ｂ＆ＺＡＩ（バンザイ）」の本高克樹が２６日、早大大学院の創造理工学研究科経営システム工学専攻博士後期課程を修了し、博士（工学）の学位を取得した。所属事務所では初の快挙で、芸能界でも２７歳で博士号を持つタレントは異例となる。本高の研究テーマは、「ライブ・エンターテインメント市場における超過需要下でのチケット販売戦略に関する社会シミュレーション研究」。国際論文誌での論文掲載が決まったこと