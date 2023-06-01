ジュニア「Ｂ＆ＺＡＩ（バンザイ）」の本高克樹が２６日、早大大学院の創造理工学研究科経営システム工学専攻博士後期課程を修了し、博士（工学）の学位を取得した。都内の同大で学位授与式に出席後、取材会を行い、他大学で教職課程も修得したことを明かした。２１年に早大創造理工学部（経営システム工学科）を卒業後、大学院に進み２３年に修士課程を修了。「最低年数３年で取得するのは３〜４割ほど」と言われる博士号を３