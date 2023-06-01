ジュニアの８人組グループ「Ｂ＆ＺＡＩ（バンザイ）」の本高克樹が２６日、早大大学院の創造理工学研究科経営システム工学専攻博士後期課程を修了し、博士（工学）の学位を取得した。所属する「ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」所属タレント初の博士号取得者となった。角帽とアカデミックガウンに身を包んだ本高は、同事務所初の博士号を取得ことを報告。「高校も早稲田（の付属校）なので１２年通った。いいウイス