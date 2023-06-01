ＳｎｏｗＭａｎ・向井康二が、２７日から放映されるカードゲーム「ＵＮＯ（ウノ）」の新商品ＴＶＣＭに出演する。向井は、大の“ウノ好き”として知られ、「ウノフリップ」を実兄とテレビ電話越しにプレーしたこともあるという。ＣＭが決まり「メンバーから、『ウノのＣＭ？ドッキリだよ、それ』と言われて。僕は嬉（うれ）しかったんですけど、これドッキリじゃないですよね？」と出演の喜びを語った。新商品にちなみ、