Snow Man向井康二（31）が、4月下旬から放送されるカードゲーム「UNO（ウノ）」の新商品CMに出演する。心理戦が楽しめる新商品「うそウノ」と、情け無用のカードを大量投入した「ウノハンパねぇ！」の2種類をPRする。「UNO」愛好家の向井いわく、「うそウノ」が得意そうなメンバーはラウール（22）だという。「ラウールは、うそのことを本当のようにしゃべるんですよ。それに僕は日頃からだまされています（笑い）」と明かした。