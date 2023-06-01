8人組グループ・B&ZAIの本高克樹（27／※高＝はしごだか）が26日、早稲田大学大学院学位授与式に出席。早稲田大学大学院 創造理工学研究科 経営システム工学専攻 博士後期課程を修了し、STARTO社所属アーティスト初となる博士（工学）の学位を取得した。【写真】大隈講堂をバックに…12年分の学位記を見せるB&ZAI・本高克樹授与式後に行われた囲み取材では、アカデミックガウンに身を包み、学帽をかぶった本高が「改め