STARTO社のジュニア内グループ「B＆ZAI」の本〓克樹（27）が26日、都内で行われた早稲田大学大学院学位授与式に出席し、同社所属のタレント史上初となる博士号取得を報告した。学位式後に報道陣の取材に応じ、取得の喜びを語った。晴れの日は角帽にマント、早稲田の伝統のスタイルに袖を通した。難易度の高い博士号を、学部時代からストレートで最短年数の9年間で取得。「自分としても誇らしいです。孤独な戦いではあったんですけ