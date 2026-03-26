イギリス遠征中の日本代表は26日、スコットランド・ダンバートンで合宿3日目のトレーニングを行った。冒頭約30分間が報道陣に公開され、右サイドを起点とした攻撃パターン練習ではMF伊東純也(ゲンク)が右シャドーを担当。前日25日の11対11布陣練習では右ウイングバックを務めており、今回の活動も両ポジションで併用される見込みとなった。伊東は昨年10月以来の代表復帰。10月初戦のパラグアイ戦では右ウイングバックで先発し