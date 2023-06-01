ブルワーズは２６日（日本時間２７日）、ジャクソン・チョウリオ外野手を左手骨折のため１０日間の負傷者リストに入れたと発表した。米大リーグ公式サイトによれば、チョウリオは３月４日、ＷＢＣを前にしたエキシビジョンの試合で死球を受けた。当時のレントゲン検査では異常は見られず、大会最初の２試合は欠場したが、その後は試合に出場し続け「９番・中堅」としてベネズエラ代表の世界一に貢献した。チームに合流後も２３