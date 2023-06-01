ブルージェイズのジョン・シュナイダー監督（46）が開幕戦前日の26日（日本時間27日）に会見を行い、岡本和真内野手（29）への期待を口にした。開幕戦の打順については「まだですね」と未定としながらも、岡本については「彼に関しては、とにかく自分のプレーをして、自分らしくいてほしい」と伝えた。また「攻守両面での働きを期待して獲得した選手ですし、無理にやりすぎないことが大事」と言葉を送った。今季からメジャー