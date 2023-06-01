◆米大リーグメッツ―パイレーツ（２６日・米ニューヨーク＝シティフィールド）パイレーツのＰ・スキーンズ投手が、敵地のメッツとの開幕戦に先発。初回に４安打３四死球の大乱調で自身ワーストタイの５失点で２アウトを取っただけで降板した。ＷＢＣでも豪腕を見せつけた昨季サイ・ヤング賞右腕がまさかのピッチングだ。先頭のリンドアを歩かせ、ソトに中前安打された一、三塁でビシェットに右犠飛されて１失点。内野安打と