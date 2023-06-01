イランメディアは、アメリカが示した戦闘終結に向けた提案について、イランが正式に回答したと報じました。イランメディアは26日、関係者の話として、戦闘終結に向けてアメリカがイランに示した「15項目」の提案について、正式に返答したと報じました。返答の内容は明らかになっていませんが、ロイター通信は25日、イラン高官が提案について「一方的で不公平だ」と述べたと報じました。一方、この高官は「外交は止まっておらず、ア