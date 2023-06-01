イギリス政府は26日、現在無料で入館できる国立博物館や美術館について、外国人観光客を対象にした有料化の可能性の検討を始めました。外国人客を有料化する案は、芸術分野の財源を確保することを目的としたもので、大英博物館や自然史博物館なども対象に含まれる可能性があります。イギリスでは、国立博物館と美術館の常設展は2001年から原則無料となっていて、来館者の増加や観光面でもプラスに働いたと評価されています。地元メ