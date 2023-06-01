東京都内の中央線沿線などで路線バスを運行する「関東バス」の労働組合は、待遇改善などを求めて会社側と交渉をおこなっていましたが、交渉の結果、労使交渉が妥結し、26日夜にストライキが回避されました。バスは27日の始発より通常運行するということです。妥結しなかった場合、27日はストライキで7000本以上が運休し、乗客約14万人に影響が出る見通しでした。