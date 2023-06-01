対話型の人工知能（AI）がユーザーを過剰に肯定する「おべっか」は、主要なモデルに広く見られ、ユーザーの自己正当化傾向を強めたり、人間関係を改善する意欲をそいだりしているとの研究を、米スタンフォード大などのチームが26日付の米科学誌サイエンスに発表した。おべっかを使うAIをユーザーが高く評価し、また使いたいと思う傾向も見られた。チームは「おべっかは安全性に関わる問題で、規制や監視が必要だ」とコメントし