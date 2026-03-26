コーデに春らしさをプラスするなら、やさしい色味の淡イエロートップスが狙い目。【ZARA（ザラ）】には、1枚でもサマになるデザインからレイヤードにも使えるアイテムまで、春ムードを高めてくれそうなトップスが豊富に揃っています。今回は、いつものコーデに取り入れるだけで、ぐっと軽やかな印象に更新できそうなアイテムをご紹介します。 さらっと羽織れる春色カーデ 【ZARA】「