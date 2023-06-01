◆米大リーグメッツ―パイレーツ（２６日・米ニューヨーク＝シティフィールド）パイレーツのＢ・ラウ内野手（３１）が、敵地のメッツ戦に「２番・二塁」で先発出場し、１回に右腕ペラルタから右翼ポール際に２０２６年メジャー第１号となる先制２ランを放った。１回先頭のクルーズが中前安打で出塁した直後、ラウが初球の真ん中のカーブをたたくと角度４７度と打球は高く舞い上がり、右翼手のジャンプするグラブをかすめてフ