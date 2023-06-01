【Xbox Partner Preview】 3月27日2時～ 配信 配信番組「Xbox Partner Preview」にて、RPG「Artificial Detective」が発表された。 本作は、ディストピア世界を舞台に、AI探偵として謎を追っていくアクションRPG。開発は新興スタジオVivi(x)が開発を手掛けている。 公開されたPVでは、少女とAI探偵が共に生活する様子やゲームプレイ映像などを確認できる。なお、発売は2027