【Xbox Partner Preview】 3月27日2時～ 配信 配信番組「Xbox Partner Preview」にて、プレイステーション 5/XboxSeries X|S/PC用サバイバルホラーFPS「S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl」のDLC「COST OF HOPE」を発表した。 本作は、「S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chornobyl」から続く「S.T.A.L.K.E.R.」シリーズ最新作。今回公開されたPVでは、DLC「COS