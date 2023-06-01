NY株式26日（NY時間13:15）（日本時間02:15） ダウ平均46074.73（-354.76-0.76%） ナスダック21577.34（-352.49-1.61%） CME日経平均先物52625（大証終比：-595-1.13%） 欧州株式26日GMT17:15 英FT100 9972.17（-134.67-1.33%） 独DAX 22612.97（-344.11-1.50%） 仏CAC40 7769.31（-77.24-0.98%） 米国債利回り 2年債 3.957（+0.072） 10年債 4.402（+0.070） 30年債