【Xbox Partner Preview】 3月27日2時～ 配信 配信番組「Xbox Partner Preview」にて「STRANGER THAN HEAVEN（ストレンジャー ザン ヘブン）」の新映像が公開された。 これまでに日本の過去の時代を舞台としていることが伺えたが、今回は1915年や1943年、1951年など複数の時代の物語が描かれることが明らかにされた。時代に合わせて町の雰囲気も様変わりし、このほか素手で戦う姿