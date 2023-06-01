アメリカのトランプ大統領は、軍事作戦によって拘束され、麻薬密輸などの罪に問われているベネズエラのマドゥロ大統領について、今後、殺人など別の罪でも起訴されるという見通しを示しました。トランプ大統領「いま問われているのは、彼がやってきたことのごく一部にすぎない。今後、さらなる裁判が起こされることになるだろう」アメリカ軍により、1月に拘束されたベネズエラのマドゥロ大統領は、現在、麻薬密輸など4つの罪に問わ