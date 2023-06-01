【Xbox Partner Preview】 3月27日2時～ 配信 配信番組「Xbox Partner Preview」にて、プレイステーション 5/XboxSeries X|S/PC用アクションRPG「Hunter: The Reckoning - Deathwish」の最新PVが公開された。 本作は、「Pacific Drive」や「RoboCop: Rogue City」などのTeyonが手掛けるTRPG「World of Darkness」の世界観をベースとしたアクションRPG。PVでは警察官