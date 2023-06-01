ドジャースの大谷翔平投手（３１）は２６日（日本時間２７日）に本拠地ドジャースタジアムでメジャー９年目の開幕を迎える。同じナ・リーグ西地区のダイヤモンドバックスを相手に「１番・指名打者」で出場する見通し。３１日（同４月１日）のガーディアンズ戦の登板も決まっており、３年ぶりの「二刀流」開幕を実現させる。どよめきと歓声が渦巻くフィールド。あの興奮がまた帰ってくる。メジャー９年目。目標に掲げるのは３年