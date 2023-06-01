【Xbox Partner Preview】 3月27日2時～ 配信 配信番組「Xbox Partner Preview」にて、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用シューティング「Serious Sam: Shatterverse」が発表された。 「シリアス サム」シリーズの新作が発表。5つの並行世界から集結した5人のサムが、宿敵のメンタルから世界を救うシューティングゲームとなっている。2026