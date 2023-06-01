英国遠征中のサッカー日本代表は26日、親善試合スコットランド戦（28日、ハムデンパーク）に向けてダンバートン市内で練習を行った。体調不良が続くMF佐藤龍之介（19＝FC東京）は初日から3日連続で練習を欠席。スコットランド戦の欠場が濃厚となった。1月のU―23アジア杯で4得点を挙げて優勝に貢献し、MVPを獲得。代表発表前日の18日の千葉戦でゴールを決めるなどアピールを続け、国内組のフィールド選手では唯一招集された。1