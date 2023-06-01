27日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比620円安の5万2600円と急落。日経平均株価の現物終値5万3603.65円に対しては1003.65円安。出来高は1万381枚となっている。 TOPIX先物期近は3586ポイントと前日比30.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は56.8ポイント安で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 5260