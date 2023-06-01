閣議に臨むトランプ米大統領＝26日、ホワイトハウス（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は26日の閣議で、イランが米国への友好的な姿勢として、エネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡でパキスタン船籍の石油タンカー計10隻の航行を許可したと明らかにした。24日に記者団にイランから「プレゼント」を受け取ったと話しており、これを指していたという。