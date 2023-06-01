東京・池袋の商業施設「サンシャインシティ」で女性が男に刺殺された事件で、警視庁は27日、男は住所、職業不詳の広川大起容疑者（26）で、被害者は東京都八王子市のアルバイト春川萌衣さん（21）と明らかにした。