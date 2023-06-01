お笑いトリオ「ロバート」の秋山竜次（47）が26日、ファミリーレストラン 「ジョイフル」 を展開するジョイフル（本社・大分市）のイベントに出席した。「ジョイフル2026年 春の新グランドメニュー＆ 新TV-CM大発表会 」で、和装で“俳人 秋山芭蕉”として登場し、新メニューの魅力を伝えた。「肉旨！厚切り豚肩ロースステーキ にんにく醤油（しょうゆ）」を試食すると「めちゃくちゃ肉が分厚いのに柔らかい、ご飯を食べる時最