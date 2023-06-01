【ワシントン共同】トランプ米大統領は26日、イランが米国への友好姿勢として、パキスタン船籍の石油タンカー10隻のホルムズ海峡航行を許可したと明らかにした。24日にイランから受け取ったと話した「プレゼント」のことだという。