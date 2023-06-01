お笑いコンビ・ナインティナインが、26日深夜放送のニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』（毎週木曜深1：00）に出演。毎年恒例の「岡-1グランプリ」をめぐる、ミキ昴生（※女子高生のイントネーション）の言動に触れた。【写真】なんだかんだ仲良し？小競り合いを繰り広げる岡村と出川岡村隆史が「今年は『岡-1』には出ぇへんって。『ミキ漫』っていうのがあるからって」と切り出すと、矢部浩之は「連覇