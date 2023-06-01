きょうも為替市場はドル高が優勢となる中、ポンドドルは上値の重い展開が続いているものの、下押す動きまでは見られず、１．３３ドル台で上下動している。２００日線と１００日線に上値を抑えられている状況に変化はなく、下向きの流れは続いている。一方、ポンド円は２１２円台に下落後、２１３円台に戻す展開。 エコノミストは、英インフレは今後数カ月で加速する見通しだが、英中銀が金利を引き上げるハードルは依