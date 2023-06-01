NY株式26日（NY時間12:07）（日本時間01:07） ダウ平均46237.70（-191.79-0.41%） ナスダック21689.02（-240.81-1.10%） CME日経平均先物52840（大証終比：-380-0.72%） 欧州株式26日GMT16:07 英FT100 9983.99（-122.85-1.22%） 独DAX 22683.25（-273.83-1.19%） 仏CAC40 7807.17（-39.38-0.50%） 米国債利回り 2年債 3.939（+0.053） 10年債 4.384（+0.052） 30年債