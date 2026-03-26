アジアサッカー連盟(AFC)は26日、AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)西地区ラウンド16の日程を発表した。中東情勢悪化の影響で延期開催が決まり、一発勝負のセントラル開催で行われることになった西地区ラウンド16。アルヒラル対アルサッドとアルアハリ・サウジ対アルドゥハイルは4月13日、トラクター対シャバブ・アルアハリとアルイテハド対アルワフダは同14日にそれぞれ行われることが決まった。ACLEでは東地区からはF