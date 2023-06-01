パドレスは25日（日本時間26日）、ダルビッシュの制限リスト入りを発表した。球団はメジャー出場の前提となる40人枠を空けることができ、給与を支払う必要もない。39歳のダルビッシュは昨年10月に2度目の右肘手術を受け、今季は全休の見通し。パ軍とは28年まで3年総額4300万ドル（約68億3700万円）の契約を残して今年は1500万ドル（約23億9000万円）を受け取る予定だったが、ダルビッシュは契約破棄の方向で話をしていると明か