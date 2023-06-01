ドジャース・山本は本拠地での希望者練習に参加し、キャッチボールなどで最終調整した。昨年の東京ドームに続いて開幕投手を任され、昨季ワールドシリーズ制覇を記念して金色を配した特別ユニホームで臨む。2試合に投げたWBC後は20日のパドレス戦で7奪三振の5回無失点で万全。2年連続開幕戦白星なら日本投手初になる。23日のエンゼルス戦で計2回0/3を投げて8四死球の大乱調だった佐々木も30日（同31日）のガーディアンズ戦