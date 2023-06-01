フィギュアスケート男子でミラノ・コルティナ五輪銅メダルの佐藤駿（エームサービス・明大）が上々の滑り出しを見せた。ミラノ・コルティナ五輪後の初陣となった世界選手権（２６日＝日本時間２７日、チェコ・プラハ）のショートプログラム（ＳＰ）は、冒頭の４回転ルッツが回転不足の判定を受けるも、２本目の４回転トーループ―３回転トーループの連続ジャンプで２・８５点の出来栄え点（ＧＯＥ）を引き出す。３本目のトリプ