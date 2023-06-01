26日夜、東京・池袋のポケモンセンターで女性店員が男に刃物のようなもので刺され、その後、男は自身の首を刺す事件がありました。2人はいずれも死亡が確認されたということです。警視庁によりますと26日午後7時半ごろ、豊島区東池袋のサンシャインシティに入る「ポケモンセンター」で、女性店員が男に刃物のようなもので刺される事件がありました。その後、男は自身の首を刺したということで、2人はいずれも死亡が確認されました