◇インターリーグホワイトソックスーブルワーズ（2026年3月26日ミルウォーキー）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が26日（日本時間27日）に行われるブルワーズとの開幕戦に「6番・一塁」で先発出場する。オープン戦では9試合に出場し、29打数8安打、打率.276、1本塁打、3打点の成績だった。ブルワーズの先発は23歳のミジオロウスキーで160キロ超の速球を誇る剛腕との対戦となる。