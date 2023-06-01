【イスタンブール共同】ロイター通信は26日、イラン高官の話として、交戦終結に向けた米国の提案をイラン側が「一方的」と評価していると報じた。高官は外交の窓口は依然開かれているとする一方、米側との協議は現段階で「現実的ではない」と述べた。ロイターによると、イラン側は25日夜に米国の提案の詳細を新最高指導者モジタバ・ハメネイ師の代理人や高官らで協議した。取材に答えた高官は、曖昧な経済制裁の解除計画の見返