IOC（国際オリンピック委員会）は、2028年のロサンゼルスオリンピックから、女子種目の出場資格を判断するために遺伝子検査を導入すると発表しました。IOCはパリオリンピック閉幕後の2024年9月から、アスリートや専門家の意見を聴取するなど、女子種目の出場資格について見直しを進めていました。これらを踏まえ26日、IOCは女子種目の出場資格はSRYと呼ばれる遺伝子の有無を調べる検査で陰性を確認した「生物学上の女性」に限ると