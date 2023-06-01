IOC＝国際オリンピック委員会は26日、2028年のロサンゼルスオリンピックで女子種目に出場する選手に対して遺伝子検査を実施すると発表しました。IOCは26日、オリンピックで女子種目に出場する選手に遺伝子検査を実施し参加資格を「生物学的な女性に限る」とする方針を発表しました。唾液や血液サンプルから遺伝子検査を行うという事です。これにより出生時の性別が男性で女性を自認するトランスジェンダー選手の女子種目への参加は