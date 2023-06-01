フィギュアスケート男子のイリア・マリニン（米国）のパフォーマンスに対し、自国メディアから称賛の声が上がっている。ミラノ・コルティナ五輪はフリーでまさかの失速。メダルを逃す形となったが、世界選手権（２６日＝日本時間２７日、チェコ・プラハ）のショートプログラム（ＳＰ）では、冒頭の４回転フリップで４・７１点の加点を引き出すと、トリプルアクセル（３回転半ジャンプ）でも２・２９点のＧＯＥを獲得した。基礎