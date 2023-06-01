ベッセント財務長官の発言が伝わっており、「ドルは再び安全資産としての地位を確立した。ドル高が進み資本が流入している」と述べた。 ・米国はホルムズ海峡にボトルネックが存在すると考えていない。 ・ドルは再び安全資産としての地位を確立した。 ・ドル高が進み、資本が流入している。