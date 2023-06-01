◆フィギュアスケート▽世界選手権第２日（２６日、チェコ・プラハ＝Ｏ２アリーナ）男子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、日本勢はミラノ・コルティナ五輪銅メダルの佐藤駿（エームサービス・明大）が９５・８４点で最上位の４位。銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が９３・８０点で６位、三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）が７１・０５点の２５位でＳＰ敗退となった。昨季世界王者のイリア・マリ