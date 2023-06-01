◆米大リーグレッズ―レッドソックス（２６日、米オハイオ州シンシナティ＝グレートアメリカンボールパーク）レッドソックス・吉田正尚外野手（３２）が２６日（日本時間２７日午前５時１０分開始予定）、開幕戦の敵地・レッズ戦のスタメンを外れた。吉田は第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場し、侍ジャパンの４番として全５試合に４番で出場して、２本塁打を放つなど、１６打数６安打の打率３割７分