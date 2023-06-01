プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「エビとハンペンのあんかけ団子」 「もっちりおからチヂミ」 「アサリと豆腐のピリ辛スープ」 の全3品。 電子レンジを使った失敗知らずのエビ団子と、おから入りチヂミ、旨味たっぷりのスープでスタミナ満点。【主菜】エビとハンペンのあんかけ団子 ハンペンのフワッとした食感とエビのプリッとした食感が後引くおいしさ。 ©Eレシピ 調理時