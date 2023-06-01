アメリカメディアは、イランへの軍事作戦をめぐり、アメリカの国防総省が地上部隊の派遣や大規模な空爆など「最終攻撃」に関する複数の選択肢を検討していると報じました。アメリカのニュースサイト「アクシオス」は26日、複数の当局者の話として、国防総省がイランに対する「最終攻撃」をめぐり、トランプ大統領が取りうる複数の選択肢を検討していると報じました。主な選択肢としては、▼イランの原油輸出の拠点・カーグ島への侵