イランのタスニム通信は、アメリカが提案した15項目の条件にイランが回答し、その中で戦闘を再開しない保証などを求めたと報じました。タスニム通信によりますと、アメリカが提案した停戦に向けた15項目の条件に対し、イランが25日夜に仲介国を通じて回答し、アメリカの反応を待っているとしています。イランは回答の中で、侵略と暗殺の停止や戦闘を再開しない保証、ホルムズ海峡に対するイランの主権を認めることなどを求めたとい